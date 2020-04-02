Bakan Pekcan'dan 'Kovid-19 tanı kiti' açıklaması: Onayı olmadan kimse ithal edemeyecek

Gündem

Kekova tarihinin en sessiz dönemini yaşıyor

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı dünyaca ünlü yat turizm merkezi ve doğal bir cennet olan Kekova, koronavirüs tehlikesi nedeniyle sessizliğe büründü. Her gün onlarca yatın yol aldığı, bu mevsimde bile her gün binlerce insanın geldiği Kekova ve koyları, tarihinin en sessiz dönemlerinden birini yaşıyor.