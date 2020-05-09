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Ekonomi Bakan Selçuk 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Selçuk: 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "4 meme kanseri, 2 hematolojik kanser, 4 Multipl Skleroz (MS) ve 1 lösemi tedavisinde kullanılmak üzere 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

Haber Merkezi DHA
7’si kanser, 4’ü MS tedavisinde kullanılmak üzere 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.
7’si kanser, 4’ü MS tedavisinde kullanılmak üzere 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) internet sitesinde Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını bildirdi.

  • Bakan Selçuk, "SUT'da yaptığımız düzenlemeyle; 4 meme kanseri, 2 hematolojik kanser, 4 Multipl Skleroz (MS) ve 1 lösemi tedavisinde kullanılmak üzere 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Böylelikle geri ödemesi yapılan ilaç sayımız 8 bin 603'e ulaştı. Koronavirüsle mücadele kapsamında, paydaşlarımızla birçok alanda tedbirler alıyoruz. Sigortalılarımıza ve sağlık hizmeti sunucularımıza destek veren düzenlemeler yaparak hayata geçirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'COVİD-19 TANI TESTLERİ EK TEBLİĞDE TANIMLANDI'

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, bu kapsamda, sağlık hizmeti sunucularının verdiği sağlık hizmetleriyle birlikte faturalandırılabilecek olan Covid-19 tanı testlerinin ek tebliğde tanımlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Antijen testi, antikor testi, PCR testi ve izolasyon testine ait yeni işlem kodları belirlendi. Ayrıca, immün plazma tedavisinde yer alan 'viral inaktivasyon işlemi' adı ile yeni işlem kodu da tanımlandı. Böylece tedavide plazma içeriğindeki enfeksiyonlar yok edilerek tedavinin başarısına katkı sağlandı."

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