Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Bakan Selçuk 8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ GENEL SAĞLIK

Bakan Selçuk: 8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde

Bakan Selçuk: 8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 6 bin 653'ü yerli, bin 957'si de ithal olmak üzere toplam 8 bin 610 ilacın geri ödeme listesinde olduğunu açıkladı. Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 58'inin biyobenzer, 205'inin biyoteknolojik ilaç ve 738'inin de kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Toplam 8 bin 610 ilacın geri ödeme listesinde olduğu açıklandı.
Toplam 8 bin 610 ilacın geri ödeme listesinde olduğu açıklandı.

Bakan Selçuk, 2019 yılında 435 ve 2020 yılında 201 kalem olmak üzere toplamda 636 ruhsatlı ilacın geri ödeme listesine dahil edildiğini belirtti. Selçuk, bu ilaçların 513 adedinin imal, 123 adedinin ithal olduğunu ifade ederken, 52 ilacın da kanser tedavisinde kullanıldığını belirtti. Bakan Selçuk, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında ise 2019 yılında 32 ve 2020 yılında 15 olmak üzere toplamda 47 ilacın geri ödeme listesine ilave edildiğini bildirdi. Bakan Selçuk halihazırda SUT Yurtdışı İlaç Fiyat Listesi’nde 374 kalem ilaç olduğunu, bunlardan 74’ünün kanser tanısında kullanıldığını, 50 ilacın da biyoteknolojik olduğunu ifade etti.

  • Geri ödeme listesinde nadir görülen hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların da yer alması dikkat çekti. Selçuk, "En fazla 2 yaşına kadar yaşayabilen kombine immün yetmezlik hastalığının tek tedavi seçeneği geri ödeme listesinde yer alan ilaç. Milyonda bir görülen hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar da devlet tarafından karşılanıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk: Kendi işini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği 65 TL'ye çıkarıldı
EKONOMİ
Bakan Selçuk: Kendi işini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği 65 TL'ye çıkarıldı

'VATANDAŞLARIN İLACA DAHA KOLAY ULAŞMASINI SAĞLIYORUZ'

Bakan Selçuk ayrıca, SMA Tip-1 hastalarının kullandığı bir ilacın da Şubat 2019'da, SMA Tip-2 ve SMA Tip-3 hastalarını da kapsayacak şekilde genişletildiğini, söz konusu ilacı geri ödeme kapsamında alan ilk iki ülkeden biri olduklarını ifade etti. Bakan Selçuk, sağlık kurullarınca ilacın kullanılmasının uygun görüldüğü tüm hastalara ulaştırıldığını ve bundan sonra da ihtiyacı olacak tüm hastalara ulaştırılmaya devam edileceğini ifade etti.

Vatandaşın sağlığını hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmediklerine dikkat çeken Selçuk, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu tedavi ve ilaca daha kolay ulaşmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Özellikle kanser ilaçlarının geri ödeme listesine alınmasında değerlendirme sürecini hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Geri ödeme listesine aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam diliyorum" dedi.

Bakan Selçuk açıkladı: İşten çıkarma yasağı uzatılıyor
EKONOMİ
Bakan Selçuk açıkladı: İşten çıkarma yasağı uzatılıyor

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başladı
EKONOMİ
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başladı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Gündüzlü Bakım Merkezleri 1 Temmuz’da faaliyete başlayacak
EKONOMİ
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Gündüzlü Bakım Merkezleri 1 Temmuz’da faaliyete başlayacak
Abone Ol Google News
İngiltere onu konuşuyor

İngiltere onu konuşuyor

​Dünya basınında bugün: Patrick Hutchinson kahraman ilan edildi.
Komşuda bin lira burada ücretsiz

Komşuda bin lira burada ücretsiz

​Lüks tatili bedavaya getirmek için akın ettiler.
31 yıl önce George Floyd gibi...

​Obama ve eşinin birlikte izledikleri ilk film.

Yeni Ronaldo

Yeni Ronaldo

​Türk futbolcu devleri peşine taktı.

​Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha.

​Kurallar hiçe sayıldı camilerden anonslar yapılmaya başlandı.

​Bana göre yüksek katlı bina dönemi, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kapandı

Kampta ortalığı birbirine kattı, yollar ayrılıyor.

Deprem sonrası 2'si 4 üzeri olmak üzere artçılar Bingöl'ü salladı.

Kandil'i yıkarken ne ABD ne AB'den mühimmat gerekmedi.
Havadan görüntülendi

Havadan görüntülendi

​Depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

​PKK'nın kabus gecesinin yönetildiği karargahtan sıcak kareler!
İnlerine girdik

İnlerine girdik

Pençe Kartal Operasyonu'yla uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.