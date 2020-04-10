Ekonomi Bakan Selçuk açıkladı 2 milyon 300 bin haneye biner lira daha
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Selçuk açıkladı: 2 milyon 300 bin haneye biner lira daha

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4,4 milyon haneye sosyal yardım ulaştıran Aile Bakanlığı, yardım paketlerine bir yenisini daha ekliyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “İkinci fazda da belli kriterler koyarak vatandaşlarımıza 1000’er lira daha ulaştıracağız. Bu kapsamda 2 milyon 300 bin haneye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selçuk, Bakanlığın 227 hizmetinin dijital ortamda verildiğini ve zorunlu olmadıkça vatandaşlara sokağa çıkmamalarını tavsiye ettiklerini vurguladı.

ÜÇÜNCÜ PAKET TALEP BAZLI OLACAK

Türkiye genelinde 1003 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı vasıtasıyla 180 milyon liralık yardımlarda bulunulduğunu belirten Bakan Selçuk, "Bu anlamda Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi altında bir sosyal destek programı açıkladık. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Sosyal Destek Yardım Programı altında 3 faz var. 1'inci fazda, özellikle toplumumuzun en alt gelir grubunda olan vatandaşlarımıza erişmeyi amaçladık ve 2 milyon 111 bin hanemize ulaştık. Bu hanelerimize 1000'er lirayı teslim ettik. 2'inci fazda da yine belli kriterler koyarak, o kriterleri oluşturuyoruz şu anda vatandaşlarımıza 1000'er lira daha ulaştıracağız. Bu kapsamda 2 milyon 300 bin haneye ulaşmayı hedefliyoruz. Faz 3 ise talep bazlı olacak, ona dair altyapı çalışmalarımız da devam ediyor. Çünkü istiyoruz ki bu süreçte dokunulmayan hiçbir vatandaşımız kalmasın" şeklind ekonuştu.

KISA ÇALIŞMAYA 4380 LİRA ÖDEME

Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nde çalışanların son 12 aydaki prime esas kazancı üzerinden ortalamanın alınacağını ve brüt kazancının yüzde 60'ının verileceğini belirterek şu bilgileri paylaştı: "Bu brüt kazancının yüzde 60'ı denildiğinde yüzde 40'ı kalacak gibi düşünülüyor ama öyle değil. Nete vurduğumuz zaman bu oran yüzde 75-78'lere çıkıyor. Dolayısıyla çalışanımız maaşının yüzde 75'ine kadar almış olacak. Burada bir tavan bir de taban var. Tavan da ortalama brüt asgari ücretin 1,5 katını, yüzde 150'sini geçemiyor. Dolayısıyla biz 1752 lira ila 4 bin 380 lira arasında bir ücreti, ödemeyi, gelir desteğini bu dönemde çalışanlarımıza sunmuş olacağız."

BAŞVURULARIN YÜZDE 77’Sİ KOBi’DEN

Sosyal yardımlar PTT tarafından hazırlanarak vakıflar ve devletin resmi organları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine evde teslim ediliyor.
  • Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Şu ana kadar Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuran firmalarımızın yüzde 77’si 10 kişiden az çalışanı olan firmalarımız” dedi. Başvuru sürecinin 3 ay boyunca geçerli olacağını aktaran Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da gerektiğinde bu süreyi uzatma yetkisinin bulunduğuna işaret etti. Süreçten çalışma hayatının olumsuz etkilenmemesi için alınan önlemlere ilişkin Selçuk, temel gayelerinin çalışanı, işvereni, istihdamı korumak ve artırmak olduğunu vurguladı. Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği’nin devreye alınmasının yanısıra telafi çalışma sürelerinin 2 aydan 4 aya çıkarıldığını, Ekonomik İstikrar Paketi ile önlemler alındığını anımsatarak, “İstihdamı, çalışanı korumak çok önemli. Çünkü bu süreci atlatacağız ve üretim her zaman devam edecek. Ekonomimiz her zaman canlı olarak devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

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