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Ekonomi Bakan Selçuk açıkladı Başvuru sayısı 13 bine dayandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Selçuk açıkladı: Başvuru sayısı 13 bine dayandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Danışmanlığı hizmetine e-devlet üzerinden yapılan başvuru sayısının 13 bine ulaştığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi, aile bütünlüğünün sağlanması ve aile değerlerinin sağlıklı bir biçimde gelecek nesillere aktarılması amacıyla 2012 yılından itibaren 81 ildeki İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerindeki uzman personel aracılığı ile vatandaşlara ücretsiz olarak "Aile Danışmanlığı” hizmeti sunduklarını söyledi.

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  • Ayrıca Selçuk, Aile Danışmanlığı hizmetine e-devlet üzerinden yapılan başvuru sayısının 13 bine ulaştığını açıkladı.

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