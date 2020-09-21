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Ekonomi Bakan Selçuk açıkladı Yardım ve desteklerin toplam tutarı 35 milyar liraya yaklaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Selçuk açıkladı: Yardım ve desteklerin toplam tutarı 35 milyar liraya yaklaştı

Bakan Selçuk açıkladı: Yardım ve desteklerin toplam tutarı 35 milyar liraya yaklaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayından bu yana koronavirüsle mücadele kapsamında sağlanan yardım ve desteğin toplam tutarının 35 milyar liraya yaklaştığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mart ayından bugüne Kovid-19’la mücadele kapsamında, Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 35 milyar liraya yaklaştı" dedi.

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