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Ekonomi Haziran dönemi nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Temmuzda başlayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Selçuk duyurdu: Haziran nakdi ücret desteği ödemelerinin tarihi belli oldu

Haziran dönemi nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Temmuz'da başlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran dönemine ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8-10 Temmuz tarihlerinde yapılacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Nakdi ücret desteği ödemelerinde tarih belli oldu.
Nakdi ücret desteği ödemelerinde tarih belli oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemelerinin, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

  • Selçuk, "15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz'da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz'da ödemeler yapılacak." ifadelerini kullandı.

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