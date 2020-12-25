Bakan Selçuk: Kovid-19’la mücadeleye Aile Bakanlığı'nın sağladığı destek tutarı 45 milyar liraya ulaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çevrim içi olarak düzenlenen 397 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına atama törenine katıldı. Türkiye’nin bekası, Türk milletinin varlığı için canlarını kahramanca ortaya koyan bütün şehitleri ve vefat eden gazileri rahmetle ve minnetle yad ederek sözlerine başlayan Bakan Selçuk, konuşmasının devamında Kovid-19'la mücadeleye ilişkin bilgiler paylaştı.

Toplam tutar 45 milyar liraya ulaştı

Bakan Selçuk, "Kovid-19’la mücadele döneminde de milletimizin yanında olmaya devam ettik. Bu müdahale kapsamında bakanlık olarak sağladığımız tüm yardımların ve desteklerin toplam tutarı da 45 milyar liraya ulaştı. Yaptığımız bütün hizmetlerde, bütün desteklerde temel hedefimiz, hak temelli ve insan odaklı olması. Hep diyoruz ki insanı yaşatırsak devletimiz de yaşayacak. Vatanımız ülkemiz ilelebet payidar olacak. Dolayısıyla biz bütün hizmetlerimizde sosyal korumaya dair her alanda sadece niceliği değil, niteliği de artırmayı hedefliyoruz. Bu anlamda daha bütüncül daha sistematik bir yaklaşımla sürdürüyoruz" dedi.

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