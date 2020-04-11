Bakan Selçuk: Sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 61’ini kadınların oluşturduğunu kaydetti.

Selçuk, yardım programlarında ödenen miktarların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile artırıldığını ifade ederek; “Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde, sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik; Şartlı Doğum Yardımını 100 TL’ye, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı kapsamında ödenen miktarı da 325 TL’ye çıkardık” dedi.

2003 yılından bu yana çocuk ve kadınlar için; Sağlık Yardım Programları (Şartlı Sağlık Yardımı, Şartlı Gebelik Yardımı, Şartlı Doğum Yardımı ve Şartlı Lohusalık Yardım Programları ) ile, 2012 yılından bu yana da eşi vefat etmiş, yoksulluk riski ile karşı karşıya kadınlar için Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programı (EVEK) uygulandığını hatırlatan Selçuk; “2019 yılında sağlık programları kapsamında 1,3 milyon kişi için 433 milyon TL, EVEK programı kapsamında da 165 bin kadın için 377 milyon TL ödeme yaptık” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte sosyal koruma alanına ilişkin bütün hizmetlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altında toplandığını hatırlatan Bakan Selçuk; “Bu süreçte zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen, sosyal riskleri önleyici politikalar geliştiriyor ve uyguluyoruz.” diye konuştu.

Selçuk, “Bakanlığımıza verilen görevin bir gereği olarak, hak temelli hizmet anlayışı ile toplumun dezavantajlı kesimlerini sosyal dışlanmadan koruyor ve mağduriyetlerini gideriyoruz. Sunduğumuz hizmet ve yardımların toplumun tüm kesimlerine yayılmasında, artan bütçe kaynaklarımızın rolü büyüktür.” ifadelerini kullandı.

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Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk, sosyal yardım harcamalarını rekor seviyede artırıldığını ve kaynakların mali disiplin içerisinde amacına uygun olarak kullanıldığını da sözlerine ekledi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, Şartlı Sağlık Yardımı, Şartlı Lohusalık Yardımı ve Şartlı Gebelik Yardımı miktarlarında da yüzde 29’luk artışa gidildi.

FOTOĞRAF 10 Koronavirüs salgını nedeniyle hükümet ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteğini sürdürüyor. İlk faz yardım ödemelerinin ardından projenin ikinci ayağına geçildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahiplerine 1000’er lira dağıtımın süreceğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde 2.1 milyon kişiye ilk dağıtımı tamamlanan 1000’er lira desteğin 3 fazda yapılması kararlaştırıldı. İlk destekten faydalananlar dışında 2.3 milyon kişiye daha 1000’er lira dağıtılacak. Herhangi bir başvuru olmaksızın yapılacak bu yardım sosyal mesafenin korunması nedeniyle evlere gönderilecek. 3’ÜNCÜ FAZ YARDIM DA BAŞLAYACAK <br> <br> Bakan Selçuk, ikinci faz yardımların ardından 3’üncü faz yardımların da başlayacağını duyurdu. 1 ve 2. yardımdan faydalanmayan farklı kişilere verilecek olan yardımın tarihi ise ilerleyen günlerde açıklanacak. Üçüncü faz yardıma e-devlet üzerinden başvuru yapılacak. Böylece ihtiyaç sahibi tüm kesimlere ulaşılmış olacak. Yeni yardım ödemesi başlıyor! 1000 lira evlere getirilecek Yeni yardım ödemesi başlıyor! 1000 lira evlere getirilecek Bakan açıkladı: Yeni yardım ödemesi başlıyor, 1000 lira evlere getirilecek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi 2.3 milyon haneye daha 1000 lira yardım yapılacağını açıkladı. BiP'te paylaş

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