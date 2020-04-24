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Ekonomi Bakan Selçuk Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 176 milyon lira ilave kaynak aktarıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Selçuk: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 176 milyon lira ilave kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan ayı öncesinde temel gıda gereksinimlerini karşılayamayan ihtiyaç sahipleri ile şehit yakını ve gazilere verilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYDV) Vakıflarına toplam 176 minyon 440 bin 119 lira tutarında ilave kaynak aktarıldığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahipleri için SYDV’lere 176 milyon lira kaynak aktarıldı.
Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahipleri için SYDV’lere 176 milyon lira kaynak aktarıldı.

Gıda yardımı yapılması için gönderilen kaynağın Ramazan ayı öncesinde ulaştırılması için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Aktarılan paranın, ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için SYDV Vakıfları titiz bir çalışma yürütüyor. İnanıyorum ki ihtiyaç sahibi hiç kimse kalmadan bu süreci tamamlayacağız” dedi.

SYD Vakıfları’nca ulaştırılan yardımlardan kimlerin yararlanacağının detayını paylaşan Bakan Selçuk, “Sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli biri olmakla birlikte, hane içindeki kişi başına düşen geliri asgari ücret net tutarının 1/3’ünden az olan haneler faydalanabiliyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk ayrıca, Kovid-19 salgını nedeniyle acil durum kararı alındığını anımsatarak, dönemsel olarak temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan kişilerin de bu yardımlardan yararlanabileceğini söyledi.

Yıl boyunca ayni ve nakdi yardımlarımızı sürdürüyoruz

  • Yıl içerisinde ayni ve nakdi yardımları ihtiyaç sahipleriyle buluşturduklarını ifade eden Bakan Selçuk, “Her il ve ilçede kurulu bulunan 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYDV) Vakıfları, 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlığı tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi olarak gıda yardım yapıyoruz. Buna ek olarak her yıl Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde muhtaç haneler ile şehit yakını ve gazilerimizin de temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik birer periyodik pay tutarında ilave kaynak aktarıyoruz” dedi.

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