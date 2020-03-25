Ekonomi Bakan Selçuktan Kısa Çalışma Ödeneğinde yeni müjde Süre kısaltıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Selçuk'tan Kısa Çalışma Ödeneği'nde yeni müjde: Süre kısaltıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulunda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırdıklarını bildirdi.

600 GÜNDEN 450 GÜNE İNDİRİLDİ

Twitter hesabından, TBMM'de kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin değerlendirmede bulunan Selçuk, şu bilgileri verdi:

  • "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulunda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız."

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