Bakan Selçuk'tan Kısa Çalışma Ödeneği'nde yeni müjde: Süre kısaltıldı

Dünya

Ezanla moral buluyorlar: Avrupa'da Müslümanlar balkonlara akın etti

Kovid-19’la mücadelede zorlu bir dönemden geçen Avrupa’da Müslümanlar ezan sesleriyle moral buluyor. İspanya’nın Endülüs bölgesi başta olmak üzere Madrid ve Ceuda’daki Müslümanlar balkon ve pencerelere çıkarak ezan okudu. Almanya ve Hollanda’da da belirli camilerde ezan okunmasına izin verilmişti.