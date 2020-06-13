Bakan Selçuk açıkladı: İşten çıkarma yasağı uzatılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı bir milyon 358 bine ulaştı. Bir milyar 700 milyon lira kaynağı çalışanlara aktardık" dedi.
- Selçuk, "Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz. Bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız" açıklamasında bulundu.
Selçuk, "Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışmaya geçebilmesi için 'normalleşme desteği' sunulacak" ifadelerini kullandı.
Selçuk, "(Kıdem tazminatı) Kazanılmış haklar korunacak. 30 güne karşı gelen yüzde 8.33 oranımız var, bu korunacak" şeklinde konuştu.