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Ekonomi

11,5 milyar dolar yıl bitmeden gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, BAE ile imzalanan 51 milyar dolarlık yatırım anlaşmasının 11,5 milyar dolarlık kısmının yıl sonuna kadar gelebileceğini söyledi.

04:00 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Şimşek, taşıt kredilerinde de sınırlayıcı bir perspektife sahip olduklarını aktardı.

Şimşek, taşıt kredilerinde de sınırlayıcı bir perspektife sahip olduklarını aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Türkiye için 51 milyar dolara yakın bir program açıkladığına dikkati çekerek, “Bu programın önemli bir bileşeni deprem yaralarının sarılmasına yönelik 8,5 milyar dolarlık bir tahvil ihracı gündemde. Toplamda 11,5 milyar dolarlık tahvil ihracı muhtemelen bu sene içinde sonuçlanır” dedi.


DÜNYA BANKASI PAKETİ 3 YILDA SUNULACAK

Bakan Şimşek, bir televizyon programında, ekonomideki gelişmelere ilişkin soruları cevapladı. Şimşek, toplamda 35 milyar dolarlık Dünya Bankası paketinin de gelecek 3 yıl için Türkiye’ye sunulacağını vurguladı. Şimşek, bunun 9 milyar dolarlık kısmının özel sektörde, 11 milyar dolarının da yapısal dönüşüm programlarında kullanılacağını anlattı.


TAŞIT VE İKİNCİ EV KREDİSİNE SINIRLAMA

Kredilere sınırlama mesajı veren Şimşek, birinci konutu kredilendirmede değişiklik yapmayacaklarını ancak ikinci ve sonraki konutları krediyle desteklemeyeceklerini söyledi. Şimşek, taşıt kredilerinde de sınırlayıcı bir perspektife sahip olduklarını aktardı.


KKM kademeli kaldırılacak

Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) bir çıkış stratejileri olduğunu ancak spekülatif konulara girmek istemediğini belirten Bakan Şimşek, şunları kaydetti: “TCMB bir adım attı, burada da kademeli gideceğiz. KKM şu anda bir realitedir. Bu realiteden zamanla bir çıkış stratejisi ortaya koyacağız. Mevduat sahipleri müsterih olsun.”


Türkiye ve BAE'nin ticari ilişkileri derinleşiyor: Sayı 40'a yükseldi
Türkiye ve BAE'nin ticari ilişkileri derinleşiyor: Sayı 40'a yükseldi

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkiler son dönemdeki üst düzey resmi ziyaretlerle her alanda önemli ilerleme sergiledi. İki ülkenin gelişen ilişkilerini değerlendirten Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, bu yıl Türkiye ile BAE arasındaki ikili ticaret hacminin 19 milyardan daha fazla olacağını belirtti. Müslüman ülkelerin daha güçlü ticari ilişkileri olacağına vurgu yapan Ez-Zahiri "İki ülke arasındaki ticaret anlaşmalarının sayısı yaklaşık 40'a yükseldi. Bu anlaşmaların sayısı arttıkça iki ülke arasında ticaret daha da artacak ve iş adamlarına kapılar daha fazlar açılacak. İki ülkeye yatırımlar da otomatikman artacak." dedi.

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