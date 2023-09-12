Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Türkiye için 51 milyar dolara yakın bir program açıkladığına dikkati çekerek, “Bu programın önemli bir bileşeni deprem yaralarının sarılmasına yönelik 8,5 milyar dolarlık bir tahvil ihracı gündemde. Toplamda 11,5 milyar dolarlık tahvil ihracı muhtemelen bu sene içinde sonuçlanır” dedi.





DÜNYA BANKASI PAKETİ 3 YILDA SUNULACAK

Bakan Şimşek, bir televizyon programında, ekonomideki gelişmelere ilişkin soruları cevapladı. Şimşek, toplamda 35 milyar dolarlık Dünya Bankası paketinin de gelecek 3 yıl için Türkiye’ye sunulacağını vurguladı. Şimşek, bunun 9 milyar dolarlık kısmının özel sektörde, 11 milyar dolarının da yapısal dönüşüm programlarında kullanılacağını anlattı.





TAŞIT VE İKİNCİ EV KREDİSİNE SINIRLAMA

Kredilere sınırlama mesajı veren Şimşek, birinci konutu kredilendirmede değişiklik yapmayacaklarını ancak ikinci ve sonraki konutları krediyle desteklemeyeceklerini söyledi. Şimşek, taşıt kredilerinde de sınırlayıcı bir perspektife sahip olduklarını aktardı.





KKM kademeli kaldırılacak

Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) bir çıkış stratejileri olduğunu ancak spekülatif konulara girmek istemediğini belirten Bakan Şimşek, şunları kaydetti: “TCMB bir adım attı, burada da kademeli gideceğiz. KKM şu anda bir realitedir. Bu realiteden zamanla bir çıkış stratejisi ortaya koyacağız. Mevduat sahipleri müsterih olsun.”



