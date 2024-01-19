Bakan Şimşek: 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşme Kasım ayında da devam etti. Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir." diye konuştu.