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Ekonomi

Bakan Şimşek: 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız" dedi.

10:43 - 19/01/2024 Cuma
Güncelleme: 11:16 - 19/01/2024 Cuma
AA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek’ten 31 Mart’a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi.” iddiasına bir açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle Program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz" ifadelerine yer verdi.




#Mehmet Şimşek
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Ekonomi
3 saat önce
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