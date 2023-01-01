Bakan Şimşek ABD'de yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik görünümünü ve hedeflerini anlattı: Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum

Enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Daha önce başardık, tekrar başaracağız. Şu anda küresel enflasyon aşağı yönlü trendde" dedi. Bu dönemde en büyük önceliğimizin ihracat olduğunu söyleyen Şimşek "Bu yıl yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geleceğiz. Türkiye, 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak" ifadelerini kullandı.