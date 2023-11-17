Bakan Şimşek açıkladı: İmzalar atıldı tutar 7,5 milyar dolara ulaştı

Altın fiyatlarıyla ilgili çok önemli açıklama geldi. Ekonomi dünyasında dikkatleri üzerine çeken bir gelişme yaşandı. Uzman ekonomist İslam Memiş, altın piyasalarındaki son durumu değerlendirdi. Memiş, İsrail-Filistin çatışmasının jeopolitik gerilimi artırmasıyla birlikte ons altının fiyatının önemli ölçüde yükseldiğini belirtti. Savaş öncesi 1.808 dolar seviyesinde olan ons altın, bu gerilimle birlikte 2008 dolar seviyesine kadar çıktı. Bu durum, 200 dolarlık dikkat çekici bir artışı işaret ediyor. Memiş, gram altın yatırımcıları için önemli bilgiler vererek, bu yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Öte yandan altında yıl sonu için rekor tahmini güncellendi. Yatırımcılar yıl sonunda altın ne kadar olacak, altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte altın fiyatlarıyla ilgili önemli detaylar...