Bakan Şimşek Almanya Maliye Bakanı Lindner ile görüştü: Türkiye'ye yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil

"Şimşek ile Türkiye'nin gidişatını tartışmak benim için büyük bir onur ve mutluluktu. Bakan, Türkiye'nin ortodoks politikalara geçişini ve Mart 2024'te yapılacak belediye seçimlerini büyük bir samimiyet ve netlikle anlattı. Dinleyicilerimiz derinden ve olumlu bir şekilde etkilendi"