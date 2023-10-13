Bakan Şimşek Almanya Maliye Bakanı Lindner ile görüştü: Türkiye'ye yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Almanya Maliye Bakanı Lindner ile görüştü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fas'ın Marakeş kentinde gerçekleştirilen Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile bir araya geldi.
Şimşek, sosyal medya hesabından söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.
"Türkiye'ye yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil"
Ekonomist Timothy Ash de toplantılara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın IMF toplantılarının yıldızı olduklarını ve burada tutarlı bir reform ve düzenleme mesajı verdiklerini bildirdi.
Başekonomist Brooks'tan Bakan Şimşek'e övgü
Öte yandan, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks da toplantılar kapsamındaki bir oturumda bir araya geldiği Bakan Şimşek'e yönelik övgü içeren paylaşım yaptı.
Brooks, paylaşımında şunları kaydetti: