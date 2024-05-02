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Ekonomi

Bakan Şimşek Paris'e gitti: OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris'te düzenlenen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.

10:09 - 2/05/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv

Bakan Şimşek, bu sabah Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.


Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na iştirak edecek ve iki ayrı oturumda konuşma yapacak.




#Mehmet Şimşek
#OECD Bakanlar Konseyi toplantısı
#Paris
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