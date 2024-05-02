Bakan Şimşek Paris'e gitti: OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak

Sorumluluk bölgesinde kaçak elektrik tüketimiyle mücadelesini sürdüren Dicle Elektrik, jandarma desteğiyle Şanlıurfa’nın Akçakale, Ceylanpınar, Eyyübiye, Haliliye, Harran, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde drone ile rutin kontrol gerçekleştirdi. Kontrollerde asgari 100 bin nüfuslu bir ilçeye yetecek yaklaşık 53 bin 500 KVA gücünde 351 adet kayıt dışı elektrik trafosu tespit edildi.