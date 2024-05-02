Bakan Şimşek Paris'e gitti: OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak

Bakan Şimşek, bu sabah Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.
Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na iştirak edecek ve iki ayrı oturumda konuşma yapacak.
Sorumluluk bölgesinde kaçak elektrik tüketimiyle mücadelesini sürdüren Dicle Elektrik, jandarma desteğiyle Şanlıurfa’nın Akçakale, Ceylanpınar, Eyyübiye, Haliliye, Harran, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde drone ile rutin kontrol gerçekleştirdi. Kontrollerde asgari 100 bin nüfuslu bir ilçeye yetecek yaklaşık 53 bin 500 KVA gücünde 351 adet kayıt dışı elektrik trafosu tespit edildi.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali, yıl sonunda devreye girmeye hazırlanırken, ikinci santraldeki yerli katkı payının en az yüzde 50 olması hedefleniyor. Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, Akkuyu’da 5 milyar dolar olan yerlilik oranının ikinci santralde 10 milyar dolara çıkmasını beklediklerini söyledi.