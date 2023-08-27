Bakan Şimşek 'Sektörler denetleniyor' diyerek duyurdu: Vergi kayıp ve kaçağını önlemek için harekete geçildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Şimşek, vergi kayıp ve kaçağıyla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Şubatta 11 ilde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında gerek depremin yaralarının sarılması gerek hasar gören illerin yeniden imarı gerekse de artan finansman ihtiyacının sağlanması bakımından ilave gelirlere ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Şimşek, depremin yol açtığı tahribatın 104 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaştığına dikkati çekti.
"Yapay zekayı kullanıyoruz"
Sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması adına sürekli elektronik hizmetlerin geliştirildiğini bildiren Şimşek, mükelleflere kaliteli hizmet sunumunun vergisel uyumu artırdığını ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin de bu uyumun artırılmasında önemli rol oynadığını söyledi.
"Kiralık konutlara yönelik denetimler artırıldı"
Son dönemde konut, turizm amaçlı villa ve günübirlik kiralamalardaki artış ve beyan dışı bırakılan kazançları da mercek altına aldıklarını belirten Şimşek, analiz çalışmaları neticesinde bugüne kadar kira gelirini beyan etmeyen 240 bin kişiye bilgilendirici ve yönlendirici SMS'ler gönderdiklerini söyledi.
"Hatalı KDV uygulayanları takibe aldık"
"Elektronik ticareti de takip ediyoruz"
Şimşek elektronik ticaretteki artışın da dikkati çektiğini ve bu kapsamda bu alanı da yakın takibe aldıklarını belirterek, Gelir İdaresi'nin, banka, PTT ve kargo verilerinden hareketle analizler yaptığını söyledi.
"Mükelleflere beyanname hatırlatması yapıldı"
Kira geliri dışında gelir elde eden ancak beyanname vermeyen mükelleflere yönelik çalışmaları da sürdürdüklerini aktaran Şimşek, mükellefleri öncelikle bilgilendirdiklerini, buna rağmen beyannamenin verilmemesi halinde ise gerekli işlemleri yaptıklarını bildirdi.
Şimşek, gelecek yıl beyan edilecek gelirlere yönelik bilgilendirme çalışmaları da yaptıklarına işaret ederek, 2023 yılında taşınmazlarını satan ve bu satış sonucunda elde ettikleri geliri 2024 yılının Mart ayında beyan etmesi gerekenleri SMS ile bilgilendirdiklerini söyledi.