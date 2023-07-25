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Ekonomi

Bakan Şimşek: Sınırlı kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz

Enflasyonu düşürme tedbirlerinin sürdüğünü belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sınırlı kaynakların ihracat ve yatırıma kanalize edileceğini açıkladı.

12:04 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşürülmesi için tedbirler almayı sürdürdüklerini ifade ederek, "Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir. Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz." dedi.


Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Şimşek, enflasyonla mücadele için tedbirler almaya devam edeceklerini açıkladı.

Ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma amacıyla tedbirlerin sürdürüleceğini ifade eden Bakan Şimşek, "Ülkemizin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir. Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.




#Mehmet Şimşek
#Enflasyon
#İhracat
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