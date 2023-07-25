Bakan Şimşek: Sınırlı kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el otomobil piyasasında ortaya çıkan fahiş fiyata karşı attığı adımlar hızla etkisini göstermeye başladı. Bakanlık tarafından son alınan karar çerçevesinde ikinci el otomobillerin üretici veya distribütörce tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilanla pazarlanmasına 2024'e kadar kısıtlama getirilmişti. Bu düzenlemenin piyasaya etkilerini değerlendiren İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, "Bu tür ilanların yüzde 75’i yönetmeliğe uygun olarak kaldırıldı ya da düzenlendi" dedi.