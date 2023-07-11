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Ekonomi

Bakan Şimşek TCMB Başkanı Erkan ile yarın Suudi Arabistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17-19 Temmuz’da gideceği Körfez ülkelerine öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, çarşamba günü Suudi Arabistan'a gidiyor. Bakan Şimşek, mevkidaşı ve yatırımcılar ile görüşecek.

13:42 . 11/07/2023 Salı
AA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek.


Bakan Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.

Şimşek ve Erkan'ın birlikte ilk yurt dışı ziyaretinin gerçekleşeceği yarınki görüşmeler kapsamında yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapılacak.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile ikili görüşme yapacak Şimşek'in, temaslarını tamamlamasının ardından 13 Temmuz Perşembe günü Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.



#Mehmet Şimşek
#Recep Tayyip Erdoğan
#Suudi Arabistan
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