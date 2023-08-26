Bakan Şimşek Türkiye'nin cari açığını azaltacak gelişmeyi duyurdu: Turizm patlama yaşıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin geçtiğimiz ay 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladığını ifade ederek tarihin en iyi temmuz ayına damga vurulduğunu belirtti.

Bakan Şimşek, eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu 'X' hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bakan Şimşek, eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu 'X' hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Turizm patlama yaşıyor! Tarihin en iyi temmuz ayına damgasını vuran Türkiye, bir ayda 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı! Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması (Haziran'daki 56 milyar dolarlık 12 aylık cari açıktan Aralık'ta 40 milyar dolar civarına) bekleniyor. Bu daha istikrarlı bir lirayı destekliyor."