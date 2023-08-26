Bakan Şimşek Türkiye'nin cari açığını azaltacak gelişmeyi duyurdu: Turizm patlama yaşıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek temmuz ayında 7,1 milyon turistin ağırlandığını açıkladı.
Türkiye turizmde tarihi bir sezon yaşıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin geçtiğimiz ay 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladığını ifade ederek tarihin en iyi temmuz ayına damga vurulduğunu belirtti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Turizm patlama yaşıyor" diyen Bakan Şimşek, söz konusu gelişmenin Türkiye'nin cari açığının kapanmasına büyük katkı sağlayacağına da dikkat çekti.
"Turizm patlama yaşıyor"
"Turizm patlama yaşıyor! Tarihin en iyi temmuz ayına damgasını vuran Türkiye, bir ayda 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı! Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması (Haziran'daki 56 milyar dolarlık 12 aylık cari açıktan Aralık'ta 40 milyar dolar civarına) bekleniyor. Bu daha istikrarlı bir lirayı destekliyor."