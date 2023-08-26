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Ekonomi

Bakan Şimşek Türkiye'nin cari açığını azaltacak gelişmeyi duyurdu: Turizm patlama yaşıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizmde patlama yaşandığını belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, Türkiye'nin temmuz ayında 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladığını belirterek, "Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması bekleniyor." dedi.

19:01 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek temmuz ayında 7,1 milyon turistin ağırlandığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek temmuz ayında 7,1 milyon turistin ağırlandığını açıkladı.

Türkiye turizmde tarihi bir sezon yaşıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin geçtiğimiz ay 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladığını ifade ederek tarihin en iyi temmuz ayına damga vurulduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Turizm patlama yaşıyor" diyen Bakan Şimşek, söz konusu gelişmenin Türkiye'nin cari açığının kapanmasına büyük katkı sağlayacağına da dikkat çekti.

"Turizm patlama yaşıyor"

Bakan Şimşek, eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu 'X' hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Turizm patlama yaşıyor! Tarihin en iyi temmuz ayına damgasını vuran Türkiye, bir ayda 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı! Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması (Haziran'daki 56 milyar dolarlık 12 aylık cari açıktan Aralık'ta 40 milyar dolar civarına) bekleniyor. Bu daha istikrarlı bir lirayı destekliyor."




#Turizm
#Cari Açık
#Ekonomi
#Hazine ve Maliye Bakanı
#Mehmet Şimşek
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