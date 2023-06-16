Bakan Şimşek'ten bankacılık sektörü ile yakın temas: Refah artışını sağlayacak modelle yolumuza devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu'nu kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Kavcıoğlu'nu kutlayan Şimşek, "30 yılı aşkın deneyimi ile verimli ve faydalı hizmetler yapacağına inanıyorum." ifadesini kullandı. Öte yandan Bakan Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan'ı da kutladı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Şimşek, "Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum." ifadelerini kullandı.