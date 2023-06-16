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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten bankacılık sektörü ile yakın temas: Refah artışını sağlayacak modelle yolumuza devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün önce Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle daha sonra da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle, bir araya gedi. Şimşek daha sonra yaptığı açıklamada, "Toplumun bütün kesimler istişare edeceğiz. Ülkemizin, yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde refah artışını sağlayacak bir biçimde modelle yolumuz devam edeceğiz. Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörünü konuştuk." ifadelerini kullandı.

17:22 . 16/06/2023 Cuma
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Arşiv

Arşiv

Hazine ve Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek,
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle bir araya geldi.

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısı öncesi Sabancı Center'da yapılan görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşme sonrasında Şimşek, herhangi bir açıklama yapmadan Sabancı Center'dan ayrıldı.

"Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörünü konuştuk"

Bakan Şimşek'in bugün 14.30'da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle, birliğin Akmerkez'deki merkezinde bir araya gelmesi bekleniyor.

  • "Toplumun bütün kesimler istişare edeceğiz. Ülkemizin, yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde refah artışını sağlayacak bir biçimde modelle yolumuz devam edeceğiz. Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörünü konuştuk."

#Mehmet Şimşek
#TÜSİAD
#görüşme
11 dakika önce
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