Bakan Şimşek'ten bankalara çağrı: Tüketici kredilerine odaklanmayın reel sektörü destekleyin

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği 66. Genel Kurulu'nda konuştu.
Bankalara çağrı yapan Şimşek, "Özel bankaların sadece tüketici kredilerine odaklandığı dönem artık geride kalmalı. Artık reel sektörü desteklemek esas vazifemizdir." diye konuştu.
'Bankacılık sektörünün reel ekonomiyi desteklemek için önümüzdeki dönemde yurt dışı finansman fırsatlarını daha güçlü değerlendirmesini bekliyoruz. Sektörden beklentimiz bu. İç talepte bir dengelenme ihtiyacı var. Bankalardan cari açığın iyileşmesi, dezenflasyon sürecinin başarısı için programa uygun hareket etmelerini istiyoruz. Özel bankaların sadece tüketici kredilerine odaklandığı dönemler geride kalmalı. Kısa vadeli önceliğimiz finansal istikrarın tesisi ve öngörülebilirliğin artırılması. Reel sektörü desteklemek esas vazifemizdir. Reel sektörün finansmana kesintisiz erişimi olmazsa olmazlardandır.
Bankacılık sektörümüz ülkemizin büyümesini güçlü bir şekilde desteklemiştir, bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir yüksek büyümeyi hedeflediğimiz dönemde bankacılık sektörünün önümüzdeki dönemde de bu sorumlulukla önemli katkılar sağlayacağına ilişkin en ufak şüphemiz bulunmamaktadır.''