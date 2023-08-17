Bakan Şimşek'ten bankalara çağrı: Tüketici kredilerine odaklanmayın reel sektörü destekleyin

TOBB toplantısında ortak noktalardan birisi finansmana erişim konusuydu. Bankacılık sektörümüzün özellikle yatırım, istihdam, üretim, ihracat gibi çok güçlü destekleri olmuştur, önümüzdeki dönemde daha seçici bir şekilde cari açığı azaltacak, enflasyonu kontrol altına alacak, bizim politikalarla uyumlu bir şekilde büyümelerini arzuluyoruz. Maliye ve para politikaları eşgüdüm içerisinde olacak.