|
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten cari açık açıklaması: OVP çalışıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün açıklanan ve beklentilerin altında gerçekleşen cari açık rakamlarını değerlendirdi. Bakan açıklanan rakamlar ile ekonomi programının çalıştığının görüldüğünü söyledi.

14:54 - 17/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:58 - 17/04/2024 Çarşamba
Diğer
Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek
, bugün 3.2 milyar dolar ile beklentilerin altında gerçekleşen cari açık rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek "Orta Vadeli Ekonomi programımız çalışıyor" dedi.



Şimşek, değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Cari açık şubatta beklentilerin altında gerçekleşti ve geçen yıla göre 5,8 milyar dolar düştü.


2023 yılı mayıs ayı zirvesine göre yıllık 28,3 milyar dolar iyileşme gerçekleşti.


Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor.


Dezenflasyon için uyguladığımız politikaların etkisi ile bu düşüşün önümüzdeki aylarda kademeli olarak devam etmesini bekliyoruz.


Bu eğilim yıl sonunda cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5’in altında gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

Cari açıktaki azalma döviz rezervi birikimine destek olurken, makro finansal istikrar kanalıyla da dezenflasyona destek olacak."




#Mehmet Şimşek
#cari açık
#ekonomi
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ford Focus 2024 güncel fiyat listesi