Bakan Şimşek'ten dolar ve KKM ile ilgili önemli mesajlar: Bir yıla ihtiyacımız var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantıları için bulunduğu Fas'ın Marakeş kentinde politika patikası ve ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gümrük Birliği ile ilgili yorumlarda bulunan Şimşek, Gümrük Birliği'nin günümüz koşullarını karşılamadığı mesajını verdi. Şimşek, Gümrük Birliği'ni hizmet ve tarımla güncellemek istediklerini söyledi.
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Almanya Maliye Bakanı Lindner ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fas'ın Marakeş kentinde gerçekleştirilen Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile bir araya geldi.
'Türkiye'ye yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil'
Ekonomist Timothy Ash de toplantılara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın IMF toplantılarının yıldızı olduklarını ve burada tutarlı bir reform ve düzenleme mesajı verdiklerini bildirdi.
Bakan Şimşek Ash'in paylaşımına teşekkür ederek, "Türkiye'nin güçlü bir hikayesi olduğu göz önüne alındığında, yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil. Fiyat istikrarının sağlanması, mali disiplinin yeniden sağlanması ve yapısal reformların uygulanması da dahil olmak üzere taahhütlerimizi yerine getirmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Başekonomist Brooks'tan Bakan Şimşek'e övgü
Öte yandan, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks da toplantılar kapsamındaki bir oturumda bir araya geldiği Bakan Şimşek'e yönelik övgü içeren paylaşım yaptı.
"Şimşek ile Türkiye'nin gidişatını tartışmak benim için büyük bir onur ve mutluluktu. Bakan, Türkiye'nin ortodoks politikalara geçişini ve Mart 2024'te yapılacak belediye seçimlerini büyük bir samimiyet ve netlikle anlattı. Dinleyicilerimiz derinden ve olumlu bir şekilde etkilendi."