Bakan Şimşek'ten dolar ve KKM ile ilgili önemli mesajlar: Bir yıla ihtiyacımız var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantıları için bulunduğu Fas'ın Marakeş kentinde politika patikası ve ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Bakan Şimşek ekonomiye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Dolar, gelişen ülke piyasalarına karşı güçleniyor. Para politikasının sonuçlarını almak için en az bir yıla ihtiyacımız var. Kur korumalı mevduattan çıkmak istiyoruz'' dedi.





Bakan Şimşek, Kur korumalı mevduata ilişkin ise, "Kur korumalı mevduattan çıkarken geleneksel lira mevduatları dolarizasyona göre daha cazip hale getiriyoruz" dedi. Şimşek konuşmasının devamında, doların, gelişen ülke piyasalarına karşı güçlendiğinin de altını çizdi. Şimşek, "Para politikası, politika faizinin ima ettiğinden daha sıkı" derken; kurala dayalı para politikasına geri dönüleceğini ifade etti.





Gümrük Birliği ile ilgili yorumlarda bulunan Şimşek, Gümrük Birliği'nin günümüz koşullarını karşılamadığı mesajını verdi. Şimşek, Gümrük Birliği'ni hizmet ve tarımla güncellemek istediklerini söyledi.





'Vergi artışı daha ağır önlemler almamak için'

Şimşek kamuoyunun yeni programa ilişkin tepkisinin sorulması üzerine “Vatandaşlarımızın bu programın orta vadeli bir çaba olduğunu anlamaları için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çabuk bir çözüm yok. Süreç zorlu geçecek. Tabii ki hiçbir vatandaş ya da şirket vergi artışını sevmez ama bunu gelecekte daha ağır önlemler almamak için yapıyoruz” dedi.

Almanya Maliye Bakanı Lindner ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fas'ın Marakeş kentinde gerçekleştirilen Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile bir araya geldi.





Şimşek, sosyal medya hesabından söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Üç milyondan fazla Türk'e ev sahipliği yapan Almanya'nın dış ticaretten mali ve teknik işbirliği ve turizme kadar pek çok alanda Türkiye'nin kilit ortağı olduğuna işaret eden Şimşek, "Marakeş'de Bakan Lindner ile bir araya gelmekten keyif aldım. Almanya-Türkiye ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yardımcı olmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.





Thank you.



Investor interest isn’t surprising considering that #Türkiye has a strong story. We are determined to deliver on our commitments including,



- attaining price stability,

- restoring fiscal health, and

- implementing structural reforms. https://t.co/jDcG9GEMm3 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 13, 2023

'Türkiye'ye yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil'

Ekonomist Timothy Ash de toplantılara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın IMF toplantılarının yıldızı olduklarını ve burada tutarlı bir reform ve düzenleme mesajı verdiklerini bildirdi.





Bakan Şimşek Ash'in paylaşımına teşekkür ederek, "Türkiye'nin güçlü bir hikayesi olduğu göz önüne alındığında, yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil. Fiyat istikrarının sağlanması, mali disiplinin yeniden sağlanması ve yapısal reformların uygulanması da dahil olmak üzere taahhütlerimizi yerine getirmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.





Başekonomist Brooks'tan Bakan Şimşek'e övgü

Öte yandan, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks da toplantılar kapsamındaki bir oturumda bir araya geldiği Bakan Şimşek'e yönelik övgü içeren paylaşım yaptı.

Brooks, paylaşımında şunları kaydetti:

"Şimşek ile Türkiye'nin gidişatını tartışmak benim için büyük bir onur ve mutluluktu. Bakan, Türkiye'nin ortodoks politikalara geçişini ve Mart 2024'te yapılacak belediye seçimlerini büyük bir samimiyet ve netlikle anlattı. Dinleyicilerimiz derinden ve olumlu bir şekilde etkilendi."







