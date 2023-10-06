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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten 'döviz rezervi' açıklaması: Birikime devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, azalan döviz rezervlerine ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda brüt döviz rezervlerinin 3,3 milyar dolar gerileyerek 122,2 milyar dolar olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceğiz." dedi.

Semih Bozkuş
18:23 . 6/10/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 29 Eylül - 6 Ekim tarihli haftalık döviz rezervine ilişkin yaptığı açıklamasında, "Uluslararası rezerv birikimine devam edeceğiz." dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya platformu 'X' hesabından döviz rezervine ilişkin paylaşımda bulundu.

29 Eylül'de brüt döviz rezervlerinin haftalık 3,3 milyar dolar gerileyerek 122,2 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, bu gelişmede altın fiyatları ile swap işlemlerinin etkili olduğunu kaydetti.

Piyasa koşullarının elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edileceğini belirten Şimşek, "Ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu çerçevede Londra’da çok verimli toplantılar yaptık." dedi.

"Rezerv birikimine devam edeceğiz"

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceğiz. 29 Eylül’de brüt döviz rezervleri haftalık 3,3 milyar dolar gerileyerek 122,2 milyar dolar oldu. Bu gelişmede altın fiyatları ile swap işlemlerinin etkili olduğu görülüyor. Söz konusu dönemde yurtiçi swap stoku 2,2 milyar dolar azalırken, altın fiyatındaki gerilemenin etkisi ise 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu çerçevede Londra’da çok verimli toplantılar yaptık."




#Döviz Rezervi
#Hazine ve Maliye Bakanı
#Mehmet Şimşek
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