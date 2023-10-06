Bakan Şimşek'ten 'döviz rezervi' açıklaması: Birikime devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 29 Eylül - 6 Ekim tarihli haftalık döviz rezervine ilişkin yaptığı açıklamasında, "Uluslararası rezerv birikimine devam edeceğiz." dedi.
Bakan Şimşek, sosyal medya platformu 'X' hesabından döviz rezervine ilişkin paylaşımda bulundu.
29 Eylül'de brüt döviz rezervlerinin haftalık 3,3 milyar dolar gerileyerek 122,2 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, bu gelişmede altın fiyatları ile swap işlemlerinin etkili olduğunu kaydetti.
Piyasa koşullarının elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edileceğini belirten Şimşek, "Ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu çerçevede Londra’da çok verimli toplantılar yaptık." dedi.
"Rezerv birikimine devam edeceğiz"
"Piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceğiz. 29 Eylül’de brüt döviz rezervleri haftalık 3,3 milyar dolar gerileyerek 122,2 milyar dolar oldu. Bu gelişmede altın fiyatları ile swap işlemlerinin etkili olduğu görülüyor. Söz konusu dönemde yurtiçi swap stoku 2,2 milyar dolar azalırken, altın fiyatındaki gerilemenin etkisi ise 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu çerçevede Londra’da çok verimli toplantılar yaptık."