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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası'na teşekkür: Verdiği destek önemli

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'ndan deprem bölgesi için sağlanan 1 milyar dolar değerindeki finansmanı değerlendirerek, "Bölgenin eski günlerine hızla dönmesi için seferber olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

17:44 . 1/09/2023 Friday
AA
Mehmet Şimşek'ten Dünya Bankası'na teşekkür

Mehmet Şimşek'ten Dünya Bankası'na teşekkür

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Dünya Bankasından "Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi" kapsamında sağlanacak 1 milyar dolar karşılığı 910,5 milyon avro tutarındaki kredinin kullanılmasına ilişkin anlaşma bugün itibarıyla imzalandı. Kredinin 296,5 milyon dolarlık kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 252,2 milyon dolarlık kısmı Sağlık Bakanlığı ve 388,3 milyon dolarlık kısmı İller Bankası (İLBANK) projelerinde kullanılacak.

'Seferber olmaya devam edeceğiz'

Kredi, Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsisli, İLBANK'a ise deprem sonrası çıkarılan kanunla karşılıksız tahsisle sağlanacak. Kredi, 5 yılı geri ödemesiz toplam 18 yıl vadeli olup, faiz oranı Euribor+74 bp olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Asrın felaketinin yaşandığı bu dönemde Dünya Bankasının deprem bölgesinin yeniden imarı için verdiği destek son derece önemli. Hem uluslararası çevrelerin hem de kendi kaynaklarımızın verdiği destek ve imkanlarla bölgenin eski günlerine hızla dönmesi için var gücümüzle çalışmaya, seferber olmaya devam edeceğiz. Dünya Bankasına destekleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.





#Mehmet Şimşek
#Dünya Bankası
#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
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