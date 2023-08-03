Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: 2024 ortasından itibaren düşmeye başlayacak

Temmuz ayı enflasyon oranları için gözler TÜİK'e çevrildi. Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayın ilk haftası açıklanıyor. Haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu. Gözler temmuz ayı enflasyon verilerine çevrilmişti. TÜİK verilerine göre, Temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda yüzde 38,21 artarken, yıllık enflasyon yüzde 47.83'e yükseldi. Pek enflasyon beklentisi ne yönde olmuştu?