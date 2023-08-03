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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: 2024 ortasından itibaren düşmeye başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak" dedi.

11:39 . 3/08/2023 Perşembe
AA
Bakan Şimşek

Bakan Şimşek

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle: "Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

'Geçiş sürecindeyiz'

Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak. Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir."



#Mehmet Şimşek
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#enflasyon
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