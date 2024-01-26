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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten ihracatçı için kur mesajı: Önemli bir etkisi olmadı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatın ana belirleyicisinin yurt dışı talep olduğunu ve kurdaki değişikliklerin önemli bir etkisi olmadığını belirtti. Şimşek, son 6 yılda kurun yüzde 36,4 artmasına rağmen ihracatın yüzde 5 arttığına dikkat çekti.

14:40 - 26/01/2024 Cuma
Güncelleme: 14:45 - 26/01/2024 Cuma
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek
, sosyal medya hesabından ihracata yönelik kur mesajı verdi.

Şimşek mesajında şunları kaydetti:

"İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur.

2003-13 döneminde nominal sepet kur yıllık ortalama yüzde 3,3; reel ihracatımız yüzde 7,1 artmıştır. 2018-23 döneminde ise kur yüzde 36,4 artarken, ihracatımız sadece yüzde 5 artmıştır.

Dünya ticaretinden daha çok pay almak ve kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ancak verimlilik artışı, inovasyon, yüksek katma değer ve markalaşma ile mümkündür.

İhracatçımızı çok güçlü bir şekilde destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz."


#Mehmet Şimşek
#Kur
#ihracat
1 saat önce
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