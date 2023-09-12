Bakan Şimşek'ten kredi mesajı: İhracatçılarımızın günlük limitini 10 kat artırdık

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde bu dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda alınan kararlara göre, gıda fiyatlarında öngörülebilirliğin artırılması ve gerekli tedbirlerin daha etkin şekilde alınması için Erken Uyarı Sistemi'nin güçlendirilerek uygulanmasına devam edilecek. Bazı tarımsal ürünlerde tüketici aleyhine muhtemel fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi için ilgili kurumlar aracılığıyla gerektiğinde piyasada değerlendirmek üzere ürün tedariki yapılacak.