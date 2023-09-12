Bakan Şimşek'ten kredi mesajı: İhracatçılarımızın günlük limitini 10 kat artırdık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), günlük ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi limitinin, 1,5 milyar TL'den 3 milyar TL'ye yükseltildiğini duyurdu.
TCMB'den yapılan açıklamada,
"25 Temmuz 2023 tarihli basın duyurusunda günlük ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi limitinin 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye yükseltildiği belirtilmiştir. Seçici kredi kullanımını ve ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek amacıyla günlük limitin 1,5 milyar TL'den 3 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Reeskont kredilerinin kullandırılmasında KOBİ payının artırılmasına ve ihracat performansının dikkate alınmasına devam edilecektir"
denildi.
Bakan Şimşek, TCMB'nin reeskont kredisinde limit yükseltme kararını değerlendirdi.
Bakan Şimşek: Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat
Bakan Şimşek: Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat
Üç aylık sürede ihracatçılara yönelik günlük kredi limitini 10 kat artırdıklarına işaret eden Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda
"Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor. Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor. Orta vadede fiyat istikrarını sağlayarak şirketlerimizin küresel piyasalarda sermaye benzeri krediye erişimini sağlayacağız"
ifadelerine yer verdi.
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2 saat önce