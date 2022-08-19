Ekonomi Bakan Soyludan yeşil pasaport müjdesi Yarından itibaren başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Soylu'dan yeşil pasaport müjdesi: Yarından itibaren başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeşil pasaportlarda iyileştirme yapıldığını belirterek, "Yeşil pasaportun 5 yıllık süresi dolanlar değiştirmesinler, yarından itibaren onların da süresini 10 yıla çıkaracak değişikliği yapacağız" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Soyludan yeşil pasaport müjdesi: Yarından itibaren başlıyor
Yeşil pasaportlarda süre 10 yıla çıkarılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV'de gündeme dair soruları cevapladı. Bakan Soylu, şubat ayından itibaren kendi pasaportumuzun üretimine başlandığını belirtirken, talep artışından dolayı 30 gün geriden gelindiğini açıkladı.

Soylu, "Yeşil pasaportta sıkıntı içerisindeyiz. 25'inde Cumhurbaşkanımızın da duyurduğu bugünkü pasaporttan daha güvenli pasaportu üretmeye başlıyoruz. Aralık ayında seri üretime geçmiş olacağız" dedi.

YEŞİL PASAPORT MÜJDESİ

  • Bakan Soylu, yeşil pasaportlarda iyileştirme yaptıklarını, 5 yıldan 10 yıla çıkarıldığını aktarırken, "Elinde yeşil pasaportu 5 yıllık süresi dolanlar değiştirmesinler. Yarından itibaren onların da süresini 10 yıla çıkaracak değişikliği yapacağız" açıklamasında bulundu.

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Bakan Soylu: Dünyanın en güvenli pasaportu işlemleri üretilmeye başlandı
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