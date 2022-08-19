Bakan Soylu'dan yeşil pasaport müjdesi: Yarından itibaren başlıyor

Bakan Soylu: Dünyanın en güvenli pasaportu işlemleri üretilmeye başlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'T.C. Kimlik Kartına E-imza Yükleme' lansmanına katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla birlikte, İnşallah, Allah nasip ederse, dünyanın en güvenlikli yerli ve milli pasaportu işlemleri üretilmeye başlandı. Eğer becerebilirsek, kimliklerimizde, aynı zamanda pasaportlarda da inşallah renkli resim kullanacağız dedi.