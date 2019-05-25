Bakan tarih verdi: İki yeni metro geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı inşaatı ile eş zamanlı olarak havalimanına ulaşım altyapılarının da inşaatlarını başlattıklarını kaydederek, yapılan çalışmaları anlattı.

İKİ METRO HİZMETE ALINACAK

Bakanlık olarak Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasındaki metro altyapısını kurduklarını vurgulayan Bakan Turhan,

"Amacımız 2020 yılında bu hattı hizmete vererek İstanbulluların havalimanına ulaşım sıkıntısını tamamen ortadan kaldırmış olmak. Ayrıca Halkalı-Yeni Havalimanı arasında da raylı sistem altyapısını kuruyoruz. Onun da yer teslimini Mart ayında gerçekleştirdik. 2022 yılında hizmete vermiş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

DÜNYA ORTALAMASININ 3 KATI BÜYÜDÜ

Türk sivil havacılığının 17 yılda büyük bir atılım gerçekleştirdiğine dikkat çeken Turhan, "2002 yılında 2 merkezden 26 noktaya gerçekleştirilen iç hat seferleri, bugün 7 merkezden toplam 56 noktaya uçuş gerçekleştirilmeye başlandı. Dış hatlarda 2003 yılında 2 Havayolu işletmesi ile 50 ülkede 60 noktaya sefer düzenleniyordu. 2018 yılı sonu itibariyle 124 ülkede 318 noktaya ulaşıldı.

'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefiyle hareket eden Türk Sivil Havacılığı sayesinde dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline gelindi.

Bu gelişmeler gölgesinde 2003 yılında 34,4 milyon olan yolcu sayısı rekor kırarak 210 milyona ulaştı. Son 10 yılda uluslararası hava taşıma sektöründe Türkiye, dünya ortalamasının 3 katı büyüdü. Uçak sayımız 515'e, koltuk kapasitesi ise 97 bin 400'e ulaştı. Sivil havacılık sektörünün cirosu 2018 yılında 110 Milyar Türk Lirası'na, istihdam edilen personel sayısı 205 bine ulaştı" diye konuştu.

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