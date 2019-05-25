Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Bayramda internet alışverişlerine dikkat
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bayramda internet alışverişlerine dikkat!

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bayramlarda ve özel günlerde internet üzerinden yapılan alışverişlerin artması, dolandırıcıların ekmeğine yağ sürüyor. Son dakika alışveriş çılgınlığına kapılıp internet dolandırıcılarına fırsat verilmemeli” dedi.

Haber Merkezi IHA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Ramazan Bayramı dolayısıyla internetten alışveriş yapan vatandaşlara karşı uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Araştırmalara göre, bu yıl Ramazan ayında e-ticaret satışları, geçen yıla nazaran büyük bir artış gösterdi. Ramazan’da oruç tutan vatandaşlar, istenilen saatte kapıda ödeme seçeneğinden dolayı internet alışverişlerini daha fazla tercih ediyor. Ramazan’da internetten yapılan yiyecek satışları yaklaşık yüzde 50 oranında artarken Ramazan paketi bağışları bile internet üzerinden yapılıyor. Ülkemizde internet alışverişleri her geçen gün artarken, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetleri de arttı. Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde her geçen gün yeni bir dolandırıcılık vakasıyla karşılaşılıyor. Çünkü satış yapan markaların büyük bir çoğunluğu kurumsal olmadığı için tüketiciler karşısında muhatap bulamıyor” ifadelerini kullandı.

“Alışverişte güvenli ödeme siteleri tercih edilmeli”

Ülkemizde yaklaşık 40 milyon kişinin internetten alışveriş yaptığını belirten Palandöken,

“Ülkemizde en fazla giyim, aksesuar, gıda ve elektronik alışverişleri internet üzerinden yapılıyor. İnternette bazı siteler üzerinden yapılan ikinci el alışverişlerinde fatura ve fiş kesilmediği için devletimizi de vergi kaybına uğratmaktadırlar. Bu durum da vergi kaçakçılığı ve devletin ekonomik olarak zarar görmesine neden oluyor. Dolandırıcılık vakalarının ve hak mağduriyetlerinin yaşanmaması için vatandaşlar internet alışverişi yaparken çok dikkatli olmalı. Öncelikle alışveriş yapılacak sitenin adres çubuğuna dikkat edilmeli. Sitelerin kurumsal olup olmadığı, gizlilik ilkelerine uygun hareket edip etmediği araştırılmalı. Alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerinin çalınmaması için 3D Secure güvenli ödeme sistemi olan internet siteleri tercih edilmeli. İnternet ortamındaki dolandırıcılığın önüne geçilmesi için bilinçlenme, farkındalık ve eğitim büyük bir önem taşıyor” şeklinde konuştu.

REKLAM

Huawei'den ilk kötü haber geldi: Bir bölümde üretim durdu
EKONOMİ
Huawei'den ilk kötü haber geldi: Bir bölümde üretim durdu

Ramazan Bayramı ikramiyesinin tarihi belli oldu
EKONOMİ
Ramazan Bayramı ikramiyesinin tarihi belli oldu

Binlerce servisçiye plaka müjdesi
EKONOMİ
Binlerce servisçiye plaka müjdesi
İki ülkenin yararına

İki ülkenin yararına

Bakan Akar'dan Yunanistan ile görüşmelere ilişkin açıklama.
Doktorlara askerlik düzenlemesi

Doktorlara askerlik düzenlemesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemeyi açıkladı.
İkramiyetarihi belli oldu

İkramiye
tarihi belli oldu

​12 milyon emekliye toplam 10,7 milyar TL ödenecek.
Üretim durdu

Üretim durdu

Ticaret savaşı Huawei'de ilk etkisini gösterdi.
Korku dolu<br>gözlerle izlediler

Korku dolu
gözlerle izlediler

Yangının ardından mahalleli sokağa döküldü.
Boğaziçi aldatmasın <br>içlerinden geldim

Boğaziçi aldatmasın
içlerinden geldim

​Mim Kemal Öke, tezatlarla dolu hayatını anlattı...
Yağış uyarısı

Yağış uyarısı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Bayram<br>öncesi hesapta

Bayram
öncesi hesapta

Emekliye bayram öncesi maaş müjdesi verdi.

Hizmete kapandı

Hizmete kapandı

3 ay önce başlayan taşınma süreci sona erdi.
Plaka müjdesi

Plaka müjdesi

​Binali Yıldırım açıkladı: Hayırlı uğurlu olsun.
Sandık başına<br>tecrübeli müşahit

Sandık başına
tecrübeli müşahit

​AK Parti, tecrübeli kadrolara görev verecek.
Özel de katılsın

Özel de katılsın

​İş dünyası yeni kredi paketi için çağrıda bulundu.
Ölene kadar<br>gün yüzü yok

Ölene kadar
gün yüzü yok

FETÖ'cü hainler ömür boyu hapis yatacak.
İndirim uzatılabilir

İndirim uzatılabilir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflarla bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.