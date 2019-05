Huawei'den ilk kötü haber geldi: Bir bölümde üretim durdu

Huawei'nin bir fabrikasında üretim kısmen durduruldu

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşının Huawei'ye sıçramasının ardından ilk kötü haber geldi. Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei Technologies Co. Ltd. için montaj yapan en büyük fabrikalardan birinin, "en azından" bir bölümü üretimi durdurdu. Öte yandan Çin’in en büyük yarı iletken üreticisi SMIC firması New York borsasından çekildiğini açıkladı.