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Ekonomi

Bakan Tunç: Kiracılıkta yeni dönem 1 Eylül'de başlayacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında konutlardaki kira artış oranına değinen Bakan Tunç, kira artış oranına ilişkin olarak yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacağını söyledi. Ayrıca Tunç, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğun 1 Eylül’de başlayacağını açıkladı.

12:13 . 4/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, kira sözleşmesinden dolayı artırımın yüzde 25’i geçemeyeceğini ifade ederek, "Zam konusunda yüzde 25 sınırı var. Sözleşme olduğu için yüzde 25’i geçemez. Hukuki bir ihtilaf olur o zaman. Diyelim yüzde 26 yapmak istedi. Kiracı imzalamaz ama. Ev sahibi tahliyeye başvurursa onun da gerekçeleri var. Yüzde 25’lik artışı ödemiyorsa o konuda sıkıntı yok. İhtiyaç nedeniyle tahliye zaten yasada var. Bunu önleyemezsin" dedi.Bakan Tunç, ‘kira artışı konusunda davaların arttığı’ iddialarına ilişkin soruya, "Artmış olabilir. Arttırmadıysa kirayı tahliye yoluna başvurmuştur. Bu kiracıyı koruyan bir şey. Tahliye davası da 1 yılda bitmiyor. Arabuluculuk da 1 eylülde başlıyor" ifadelerine yer verdi.

1 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğun 1 Eylül’de başlayacağını açıkladı.


Bakan Tunç, kira davalarında arabuluculuğun Eylül’de başlayacağını açıkladı. Bir gazetecinin ‘site aidatıyla ilgili bir çalışma var mı ?’ sorusuna ise “Şu anda bizim bakanlıkta öyle bir çalışma yok” dedi.


#Yılmaz Tunç
#Adalet Bakanı
#kira artış
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