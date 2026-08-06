Bakan Uraloğlu: 5G abone sayısı 4 ayda 44,5 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin 5G abone sayısına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 1 Nisan’dan itibaren Türkiye genelinde 5G’nin mobil şebekelerde resmen kullanılmaya başlandığını belirterek, "Daha ilk günden 21 milyon abone bu teknolojiyle buluştu. Bugün ise bu sayı 44,5 milyon oldu. Yaklaşık 4 ayda ülkemiz nüfusunun yarısından fazlası 5G ile buluştu; başka bir ifadeyle her 2 kişiden 1'i 5G abonesi oldu” dedi.

'HER ALANDA YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER HAYAT BULACAK'

Uraloğlu, haberleşme ve bilişim sektörünün, bugünün en stratejik alanlarından biri olduğunu belirtti. Uraloğlu, 5G’nin sadece bir teknoloji değil; Türkiye’nin ekonomisini, sanayisini, sağlığını, ulaşımını ve tarımını dönüştürecek bir çağın adı olduğunu da vurgulayarak, "5G, 4,5G’ye kıyasla ultra düşük gecikme süreleri ve yoğun cihaz bağlantısı kapasitesiyle Türkiye’yi dijital dönüşümün merkezine taşıyacaktır. Ulaşımda tam otonom sürüş ve akıllı yol uygulamalarıyla yol güvenliği artacak, trafik daha verimli yönetilecek. Sanayide akıllı fabrikalar, otonom robotlar ve anlık veri analiziyle üretim süreçleri optimize edilecek. Akıllı şehirlerde enerji yönetiminden otopark sistemlerine kadar her alanda yenilikçi çözümler hayat bulacak” ifadelerini kullandı.