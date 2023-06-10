Bakan Uraloğlu Çukurova Havalimanı için tarih verdi: Yıl sonunda açmayı planlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Çukurova Bölgesi ve İskenderun Körfezindeki sanayi tesislerine, Yumurtalık Serbest Bölgesi Sanayi Merkezlerine ve Limanlara Demiryolu İltisak Hattı Bağlantısı’nın etüt projesinin tamamlandığı bilgisini veren Bakan Uraloğlu, 2023 yılı yatırım programına aldıklarını ve yapımına yakında başlayacaklarını kaydetti.
Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesinin de devam ettiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Mevcutta 361 kilometre uzunluğu olan hat tamamlandığında 312 kilometreye; 6 saat 23 dakika süren seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Saatte 250 kilometre tasarım hızlı demir yolu hattı ile yılda 6,4 milyon yolcu ve 99,2 milyon ton yük taşıyabilecek bir hat inşa edeceğiz. Buradaki çalışmalarımızı bir takvim çerçevesinde hızlıca sürdürüyoruz. Bir diğer önemli demir yolu çalışmamızda Adana-Mersin 3. ve 4. hat yapımı, 1. ve 2. hat rehabilitasyonu ve Çukurova Havalimanı bağlantısı projesidir. Tamamlandığında Adana-Mersin arası hızlı trenle 35 dakikada gidilebilecek. Adana ve Mersin’den trene binen vatandaşlarımız, Çukurova Havalimanına kadar trenle gelebilecek. Bununda tamamını en kısa zamanda bitireceğiz. Şimdi, Adana ile birlikte Mersin’e de hizmet edecek bölgesel bir havalimanı olan Çukurova Havalimanımızda da çalışmaların başarı ve süratle devam ettiğini görüyoruz. Ülkemizin gelişmesi ve büyümesi adına akılcı ve milletimizin ihtiyaçlarına cevap veren tüm projelere destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.