Bakan Uraloğlu Çukurova Havalimanı için tarih verdi: Yıl sonunda açmayı planlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak devraldığı yeni göreviyle birlikte bakanlığa bağlı tüm sektörlerde yeni bir döneme başladıklarının altını çizen Uraloğlu, "Bu dönem, mevcut projeleri bitireceğimiz, yeni projeleri hızla hayata geçireceğimiz ve devraldığımız bayrağı daha da ileriye taşıyacağımız bir dönem olacaktır. Bugün de çok mutlu ve heyecanlıyız. Hem Adanalıların hem de Mersinlilerin bir an evvel açılmasını beklediği Çukurova Havalimanı’nın açılışı için artık sona yaklaştığımızı görüyoruz. Bölge insanımızı daha fazla bekletmemek için Çukurova Havalimanı altyapı inşaatını öz kaynaklarımızla hızlıca bitirdik. 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 75 metre genişliği ile pistimizi inşa ettik. Pistimiz bu durumuyla en büyük yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkân sağlayacaktır. Yine altyapı projesi çerçevesinde 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliği ile beton kaplamalı paralel taksiyolu (Emergency pist), 2 adet yüksek sürat taksiyolu, terminal apronu, kargo apronu, özel uçaklar bölgesi apronu, 2 adet yer hizmetleri araç park yeri, çevre tel örgüsü, nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yolu gibi tüm işleri de tamamladık. Üstyapı tesislerimizin yapım çalışmaları da hızla devam etmektedir" diye konuştu.

"İlk etapta 8 milyon yolcu kapasitesi öngörülüyor"