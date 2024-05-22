Bakan Uraloğlu: Demir yolları konusunda son zamanlarda çok ciddi yatırımlar yaptık

Basra Körfezi'nden, Irak üzerinden Türkiye'ye, oradan bütün Avrupa'ya ulaşabilecek bir Kalkınma Yolu Koridoru üzerinde çalışıyoruz ve geçtiğimiz ayda dörtlü mutabakat metni imzalayarak bütün dünya kamuoyuna da bildirdik. Bizim bunları hızlıca geliştirerek, hem ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak hem de yakın coğrafyamızdaki ülkelerle işbirliği yapmamız gerekir. Bir atasözü var. ‘Herkes kapısının önünü süpürmeli.' Biriniz kapının önünü süpürdüğünüzde komşunuz süpürmemişse sıkıntı var demektir. Bu toplantılar tam da bu mantığa hizmet edecek toplantılardır diye düşünüyorum. ITF'ye ve emeği geçenlere bu toplantı için teşekkür ediyorum."