Bakan Uraloğlu duyurdu: Bayramda ücretsiz hizmet verecek köprü ve otoyollar

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak ancak karar, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor.
KGM sorumluluğundaki otoyollar ücretsiz
Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 15 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.
"Yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir bilgilendirme paylaşımı yaptı.
Bakan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kurban Bayramı’nda Ulaşım Müjdesi
15 Haziran Cumartesi 00.00’dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00’ye kadar;
-Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile
-15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve
-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
16 Haziran Pazar 00.00’dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00’e kadar;
-Başkentray,
-İZBAN,
-Marmaray,
-Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,
-Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir."