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Ekonomi

Bakan Uraloğlu duyurdu: Bayramda ücretsiz hizmet verecek köprü ve otoyollar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek köprü otoyol ve ulaşım hatlarına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 15 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Bakan Uraloğlu, ücretsiz geçişlerin yap-işlet-devret projelerini kapsamadığını belirtti.

19:42 - 15/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak ancak karar, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor.

KGM sorumluluğundaki otoyollar ücretsiz

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 15 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

"Yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir bilgilendirme paylaşımı yaptı.

Bakan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı’nda Ulaşım Müjdesi

15 Haziran Cumartesi 00.00’dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00’ye kadar;

-Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve

-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

16 Haziran Pazar 00.00’dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00’e kadar;

-Başkentray,

-İZBAN,

-Marmaray,

-Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,

-Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir."



#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Abdulkadir Uraloğlu
#Kurban Bayramı
33 dakika önce
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