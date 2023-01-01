Bakan Uraloğlu duyurdu: Vergisiz telefonda tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , katıldığı canlı yayınında soruları cevapladı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin liderlik ettiği "Kalkınma Yolu" projesinden, öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayara; İstanbul'daki deprem hazırlıklarından, Ankara ile İstanbul arasında yapılacak ikinci otoyol projesine kadar kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

"Kalkınma yolu"ndan ilk imza ekim ayında

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin G-20 Zirvesi'nde gündeme getirdiği "Hindistan - Orta Doğu - Avrupa Tren Hattı"nın zamandan tasarruf anlamında efektif olmadığını anlatan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı Kalkınma Yolu'na ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle birlikte aylardır bir çalışma yürüttüğünü anlatan Uraloğlu, "Proje genel anlamda hazır diyebiliriz. Biz bunu yaparken de şunun altını çizmek istiyorum; bölgedeki hiçbir ülkeyi ötekileştirmeden bir süreç başlattık." diye konuştu.

Uraloğlu, projeye ilişkin ilk imzaların Ekim ayında atılabileceğini söyledi.

Vergisiz bilgisayar ve cep telefonu

Bakan Uraloğlu, gençlerin beklediği vergisiz cep telefonu ve bilgisayar düzenlemesinin yakın zamanda tamamlanacağını da söyledi. Çalışmanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü anlatan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da çalışamaya destek verdiğini aktardı.

Uraloğlu, "Zannediyorum ki bugünlerde tamamlanır, yıl sonuna gitmeden kamuoyuna duyurulur ve başlatılır." dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

"(BAE) Enerji sektörü ile ilgili yakın temasları var. Bizim de daha çok demiryollarında yapmayı düşündüğümüz projeler var. Mesela Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu hattının finanse edilmesinden tutun, mevcut otoyol işletmecilerine ortak olunmasıyla ilgili bir gündem var. Bazı limanların işletilmesiyle ya da ortaklık yapılmasıyla ilgili gündem var. Bunları görüşüyoruz. Karar genel anlamda verildi. İlk etapta yaklaşık 5-6 milyar dolarlık proje söz konusu.

Ankara-İzmir YHT projesi

Polatlı-Konya istikametindeki mevcut olan hızlı tren hattımızdan ayrılarak Manisa üzerinden İzmir'e inen bir hat. Yaklaşık 508 kilometrelik yeni bir hattı konuşuyoruz. Mevcut hızlı tren hattını da kullandığımızda 624 kilometreyi konuşuyoruz.

Biz burayı bitirdiğimizde 3,5 saate inmiş olacak.

Altyapıda ciddi bir mesafe kaydetti. İhaleyi yaptık. Firmamıza sahada yer teslimi yaptık ve başladık. İlk planlamamız 2028 yılında bitirebiliriz şeklindeydi ama son değerlendirmede 2027 yılında Ankara-İzmir YHT hattını açmış oluruz diye planladık.

İstanbul'da depreme hazırlık

Ulaşım yapılarıyla ilgili deprem yönetmeliği yayınladı. Dünyada kabul edilmiş yeni yaklaşıma göre yapılarımızı gözden geçiriyoruz. Yeni yapılan yapılarda çok sıkıntımız yok ama hepsini kontrol ediyoruz. Özellikle karayolları tarafına baktığımızda, İstanbul'da kritik yapılar var. Kritik yapılar dediğimiz köprüler ve tünellerde bir hasar aldığınızda hemen birkaç saatte geçiş veremiyorsunuz. Güçlendirme çalışmalarımız var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün askı halatlarını değiştirdik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün askı halatlarını değiştiriyoruz."

Büyük İstanbul tüneli projesi

Büyük İstanbul Tüneli Projesi ismi gibi kendi de büyük bir proje... İstanbul'un ana arterlerine hizmet edebilecek bir proje. Yaklaşık 28 kilometre uzunluğunda ve 13 istasyondan oluşacak. Neye hizmet etsin diye çok tartıştığımız bir projedir bu. En son verdiğimiz karar burada demiryolu geçişi şeklinde projelendirmek... Projeleri bitti. Türkiye'deki ekonomik durumu da dikkate alarak uygun zamanlamayla yapımına başlamayı düşünüyoruz.

İstanbul ile Ankara arasındaki ikinci otoyol

Ankara ile İstanbul arasında mevcut bir otoyolumuz var. Bu otoyol, Akyazı'da Kuzey Marmara Otoyolu ile artık yeni bir hat oluşturarak, bütün İstanbul'u kuzeyden kuşaklıyor. Günlük 50 bin trafiklere gelmiş durumdayız. Bu 50 bin trafik artık kapasitesinin dolması anlamında rakamlar ifade ediyor. 100 binlere geldiğinizde hizmet seviyesi düşecek demektir.

Şu anki güzergah, Bolu Dağı Tüneli ile devam edip Düzce üzerinde devam eden bir güzergah. Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Göynük, Akyazı üzerinden geçen bir güzergah var. Oradan geçmesinin daha uygun olacağını düşünüyoruz. Otoyolu o güzergahtan projelendiriyoruz.

Süper hızlı tren projesini de aynı güzergahtan planlıyoruz.

Kış şartlarının daha az olduğu bir güzergah.

Öğrencilere vergisiz cep telefonu

10 GB internet konusunda burada hitap edeceğimiz üniversite öğrencileri kimlerdir, sayıları ne kadardır, operatörlerden sağlama konusunda teklifleri aldık. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. O da bu açıklamayı kısa zamanda yapar.

Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar konusunda birinci derecede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yürütüyor. Biz de onlara destek veriyoruz. Onlar da hangi cihazları kapsayacağı ile ilgili çalışma yapıyorlar. Zannediyorum ki bugünlerde tamamlanır, yıl sonuna gitmeden kamuoyuna duyurulur ve başlatılır."







