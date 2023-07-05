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Ekonomi

Bakan Uraloğlu: İletişim altyapımız dünyada örnek olarak gösteriliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin iletişim altyapısındaki hizmetlerinin artık dünyada örnek olarak gösterildiğini belirterek, "Bayramda telefonlar hiç susmadı. 21 milyar dakikanın üzerinde görüşme kayıtlara geçti. 736 milyon 844 bin 664 adet SMS gönderildi" dedi.

12:51 . 5/07/2023 Çarşamba
DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Güler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Güler.

Kurban Bayramı tatilinde kara, hava ve demiryollarında yaşanan yoğunluk, telefon trafiğine de yansıdı. Bayram tatilinde vatandaşlar, ülkemizde hizmet veren üç GSM operatörü üzerinden, cep telefonuyla 21 milyar 629 milyon 252 bin 399 dakika görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca bu tarihler arasında 736 milyon 844 bin 664 adet kısa mesaj (SMS) etkileşimi gerçekleşti.


'Altyapı çalışmalarımızı güçlendirdik'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iletişimdeki altyapı çalışmalarının her geçen gün güçlendiğini belirtti. Bayramda birbirine kavuşamayan vatandaşlarımızı, iletişim altyapısındaki güçlü ve kesintisiz hizmetle kavuşturduklarını ifade eden Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“İletişim altyapısındaki hizmetlerimiz artık dünyada örnek olarak gösteriliyor. Milletimiz daha rahat görüşebilsin diye altyapı çalışmalarını güçlendirdik. Bu hizmetlerimiz teknolojinin her gün biraz daha gelişmesiyle, biz de yenileniyoruz. Teknolojinin artık bir sınırı yok. Bizim de buna ayak uydurmamız gerekiyor. Yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz.”



#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Abdülkadir Uraloğlu
#iletişim
#Kurban Bayramı
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