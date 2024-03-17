Bakan Uraloğlu: İstanbul'da metro hattını bin kilometreye çıkaracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün inşasını tamamladığı Çekmeköy- Taşdelen – Alemdağ Köprülü kavşağı açılış törenine katıldı. Uraloğlu'na açılış töreninde AK Parti İBB adayı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve Karayolları Genel Müdürlüğü yöneticileri eşlik etti.

"Yıllık toplam 44 milyon lira tasarruf sağlamış olacağız"

Tamamlanan proje hakkında bilgiler veren Bakan Uraloğlu, "118 metrelik 2 adet köprünün yer aldığı ve bağlantı yolları ile birlikte 950 metreye ulaşan Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ Köprülü Kavşağımızı; tek yol standardında inşa ettik. Mevcutta Yenidoğan Kavşağı'nın üzerinden sağlanan ulaşımı yeni kavşağımız ile çok daha verimli kıldık. Kavşağımızla; İstanbul yönünden Çekmeköy'e, Çekmeköy'deki trafiğin de devlet yolunun her iki yakasına ulaşımını 3 kilometre kısalttık. Seyahat süresini 16 dakikadan 1 dakikaya indirdik. Çekmeköy'e hizmet veren kavşak sayısı artırarak, trafik yoğunluğunun önüne geçtik. Böylece zamandan 39 milyon lira, akaryakıttan 5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 44 milyon lira tasarruf sağlamış olacağız" dedi.

"Ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 1 trilyon 177 milyar lira yatırım gerçekleştirdik"

İstanbul'a ulaşım yatırımlarının devam edeceğinin altını çizen Uraloğlu, "Son 22 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 1 trilyon 177 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 794 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 811 kilometreye çıkardık. Ama elbette, konuşmamın başında da belirttiğim üzere İstanbul'daki yatırımlarımız ulaşımın tüm modlarını kapsıyor. Dev kapasitesiyle, Avrupa'da en yoğun havalimanları sıralamasında İstanbul Havalimanı ilk sırada yer almaktadır. 2023 yılının son günlerinde Sabiha Gökçen Havalimanımızın hizmet kapasitesini ikiye katlayacak 2. Pistinin açılışını da gerçekleştirdik. Bu yatırımlarımız ile İstanbul, havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline gelmiş durumdadır. Dünya'da ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapabilen Çamlıca Kulesini de inşa ettik. Demiryolu ve kentiçi raylı sistem projeleriyle de şehrimizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Halkalı-Kapıkule hızlı tren projemizin yapım çalışmaları sürüyor. Ayrıca Gebze'den başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçerek İstanbul Havalimanı'na ve son olarak Çatalca'ya ulaşacak Kuzey Marmara Hızlı Tren hattı projesini de planlarımız bitmek üzere, ihalesini inşallah bu sene yapıyoruz" diye konuştu.

"Birilerinin 5 yılda kazandırdığı raylı sistem hattı uzunluğunu tek projemizle geçiyoruz"

Yeni bir projenin müjdesini vermek istiyorum diyerek sözlerine devam eden Bakan Uraloğlu, "Arnavutköy - İstanbul Havalimanı arasında 14 kilometre yeni metro hattı da İstanbul'umuza kazandırıyoruz. İstanbul'a birilerinin 5 yılda kazandırdığı 8 kilometre raylı sistem hattı uzunluğunu biz tek bir projemizle geçiyoruz. Önümüzdeki 31 Mart Yerel seçimlerine 2 hafta kaldı. Benim bakanlığı döneminde de tanıdığım, nerede bir sel var, nerede bir afet var, nerede bir deprem var. Orada baretiyle, çizmesiyle olan bir Murat Kurum tanıdım. Beraberce bir çok iş yaptık. İş odaklı oldu, çözüm odaklı oldu. Şimdi de İstanbul'a Cumhur İttifakımız olarak, Cumhurbaşkanımız tarafından aday gösterildi. Türkiye Yüzyılına Murat Kurum'un Allah rızası için İstanbullumuza 5 yılda ama tabi biz 5 artı 5 en az diyoruz ve İstanbul'da metro hattını bin kilometreye çıkaracağız" ifadelerini kullandı.







