Bakan Uraloğlu'ndan Zengezur Koridoru değerlendirmesi: Türkiye'nin önemi artacak

Azerbaycan'da resmi ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile yaptığı ortak açıklamada 'Zengezur Koridoru'na dikkat çekti. Erdoğan, '' Ermenistan’la ilgili bir sorun değil. Zengezur Koridoru, İran’la ilgili bir sorun. Yani halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan iki ülke. Burada İran’ın böyle bir tavır içerisinde olması gerek Azerbaycan’ı gerekse bizi üzüyor. Aslında onları da üzmesi lazım” dedi. Koridorun açılmasıyla birlikte, Türk dünyasıyla iş birliği ve ticaret artacak, Orta Asya’ya kesintisiz gitmek mümkün hala gelecek, bölgesel barışı ve iş birliği ortamını güçlendirecek, tarihi ipek yolunun canlanmasına katkı sağlanacak. Peki Zengezur Koridoru, İran'ı neden rahatsız ediyor? Tahran yönetimi, koridorun açılmasıyla hangi adımları atacak? Detaylar haberimizde...