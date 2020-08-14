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Ekonomi Bakan Varank Dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Varank: Dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk

Bakan Varank: Dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Haziranda sanayi üretimi hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş gösterdi" dedi. Varank, "Gösterdiğimiz bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Haziranda sanayi üretimi hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş gösterdi. Her iki verinin de pozitif olması, reel sektörün gidişatını göstermesi açısından oldukça sevindirici" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sanayi üretimi haziran ayında arttı
EKONOMİ
Türkiye'nin sanayi üretimi haziran ayında arttı

"Dünyada ilk beş ülkeden biri olduk"


Bakan Varank, şöyle devam etti:

  • "Sermaye ve ara malı kalemlerindeki çift haneye varan artışlar, yatırım talebi açısından da çok güçlü bir sinyal veriyor. Gösterdiğimiz bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk."

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