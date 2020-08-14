Bakan Varank: Dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk Bakan Varank: Dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Haziranda sanayi üretimi hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş gösterdi" dedi. Varank, "Gösterdiğimiz bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 14 Ağustos 2020, 11:11 Son Güncelleme: 14 Ağustos 2020, 11:30 AA