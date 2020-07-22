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Ekonomi Bakan Varank duyurdu Bir milyon liraya kadar dijitalleşme desteği verilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Varank duyurdu: Bir milyon liraya kadar dijitalleşme desteği verilecek

Bakan Varank, KOSGEB'in, "KOBİGEL programı"yla yeni çağrıya çıkacağını ve işletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği vereceğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Son dakika
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Bakan Varank, KOSGEB'in, "KOBİGEL programı"yla yeni çağrıya çıkacağını ve işletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği vereceğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(TOGG Mühendislik Tasarım ve Üretim Merkezleri temel atma töreni) Sene başından bu yana, dünyada bu alanda herhangi başka bir fabrikanın temeli atılmadı. Biz, salgın koşullarına, küresel bazda yatırımlar kısılmasına rağmen, çığır açıcı bir işi hayata geçiriyoruz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Temmuzun ilk iki haftasında OSB'lerdeki elektrik tüketimi, nisan-haziran dönemini de geride bırakmanın yanında, martın aynı dönemini de geçmiş bulunmakta. Yani, salgın öncesi döneme göre sanayideki elektrik tüketimi de arttı. Ümit ediyorum ki bu canlanma, yılın geri kalanında da aynı şekilde devam edecek."

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