Bakan Varank: Ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "SAHA EXPO Sanal Fuarı"na video konferansla katılarak yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz." diyen Bakan Varank, "YOİKK ile öngörülebilirliği daha da artıracak, Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız." şeklinde konuştu.

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