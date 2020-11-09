Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Bakan Varank Ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Varank: Ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek." dedi.

Haber Merkezi AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank açııklama yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank açııklama yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "SAHA EXPO Sanal Fuarı"na video konferansla katılarak yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz." diyen Bakan Varank, "YOİKK ile öngörülebilirliği daha da artıracak, Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız." şeklinde konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

Abone Ol Google News
Ekonomi politikalarımızdevam edecek

Ekonomi politikalarımız
devam edecek

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank açıklama yaptı.
Her anmasaya oturabilir

Her an
masaya oturabilir

​Azerbaycan ordusu büyük zafere ilerliyor.
Melania Trump boşanmak için gün sayıyor

"Fiyat istikrarı için araçlar kararlılıkla kullanılacak".

​İzmir depremi sonrası ev sahipleri dikkat.

Gökyüzüne<br>bir iz bıraktık!

Gökyüzüne
bir iz bıraktık!

​ASELSAN 118 milyon avroluk sözleşmeyi böyle duyurdu.

Esnek mesai başladı

Esnek mesai başladı

​Sabahın erken saatinde yollara koyuldular.
Dehşeti anlattı

Dehşeti anlattı

​Kardeşiyle birlikte enkazdan üç saat arayla kurtarıldı.
Cephede<br>kontrol sağlandı

Cephede
kontrol sağlandı

​Azerbaycan ordusu hızla zafere ilerliyor.
Paniğe<br>yol açan siren sesi

Paniğe
yol açan siren sesi

Vatandaşlar gece yarısı kendini sokağa attı.
Azerbaycan ordusu büyük zafere ilerliyor: Ermenistan her an masaya oturabilir
Dünya

Azerbaycan ordusu büyük zafere ilerliyor: Ermenistan her an masaya oturabilir

Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesini geri almak için başlattığı operasyonlar ile cephe hattında hızla ilerlerken topraklarını da bir bir geri alıyor. Son olarak Şuşa da Ermenistan'ın işgalinden temizlenerek yeniden Azerbaycan'ın kontrolüne geçti. 1800 metre rakımda yer alan ve zapt edilemez kale olarak da adlandırılan Şuşa'nın işgalden temizlenmesi ile büyük zafere de yaklaşıldı. Stratejik olarak kritik noktada yer alan şehrin geri alınmasının ardından Ermenistan'ın her an masaya oturabileceği ifade ediliyor.
Melania Trump boşanmak için gün sayıyor
Dünya

Melania Trump boşanmak için gün sayıyor

İngiliz medyasının iddialarına göre Donald Trump'ın eşi Melania Trump boşanmak için gün sayıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra Melania Trump'ın boşanmak için "dakikaları saydığını" iddia etti.

Adana'da garip olay: Hırsızlar 'gulu gulu' diye bağırarak evi bastı
Gündem

Adana'da garip olay: Hırsızlar 'gulu gulu' diye bağırarak evi bastı

Kocasının harcadıkları parasını yerine koymak için kadın kılığına giren sevgilisiyle akrabalarını gasp eden kadının oyunu cezaevinde bitti. Zorla eve girmek istedikleri kadının yardım çığlıklarını bastırmak için ‘gulu gulu’ diyerek ses çıkartıp elini, ağzını, bağlayarak 28 bin liralık altınını gasp edip kaçan zanlılar suçlarını itiraf etti. Gasp edilen kadın ‘Beni gulu gulu diyerek elimi ağzımı bağlayıp boğazıma bıçak dayayıp gasp ettiler" diyerek çok korktuğunu anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.