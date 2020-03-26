Ekonomi Bakan Varank Kovid-19a yönelik ürünlere hızlıca destek vereceğiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Varank: Kovid-19’a yönelik ürünlere hızlıca destek vereceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kovid-19’a yönelik ürünlere hızlıca destek vereceğiz. Bu süreçte fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacak" dedi. En kısa zamanda solunum cihazı üretimine geçileceğini belirten Varank, ayrıca TÜBİTAK KOVID-19 PORTALI'nı bugün itibarıyla devreye aldıklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
​​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Varank'tan satır başlıkları şöyle:

Yatırım teşviklerinden faydalananlar, bu döneme ilişkin banka ödemelerini ötelediğinde faiz veya kar payı desteğinden aynen faydalanabilecek. TÜBİTAK ile girişimcilerin ve bilim insanlarımızın projelerinin hemen hayata geçmesini sağlayacak özel ve hızlı bir program hazırladık.

Salgınla mücadelede üretilecek ürünler için destek

(TÜBİTAK programı) Bugün itibarıyla çıkacağımız çağrı 2 Nisan’a kadar açık olacak, bunlar maksimum bir hafta içinde sonuçlandırılacak. Kovid-19’un teşhis, tedavisinde kullanılacak ürünlere ve koruyucu ürünlere hızlıca destek vereceğiz.

TÜBİTAK COVID-19 PORTALI bugün devrede

Yeni bir uygulama olarak geliştirdiğimiz TÜBİTAK COVID-19 PORTALI'nı da bugün itibariyle devreye aldık.

TÜBİTAK'a verilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerini 3 aya kadar erteledik, çağrılara başvuru sürelerini de uzattık.

Fırsatçılara destek yok

Bu süreçte fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacak.

Solunum cihazı üretimi başlıyor

Türkiye'de solunum cihazı üreten firmalarımız ile katkı sağlamak isteyenleri buluşturduk, 1000 cihaz Sağlık Bakanlığımıza hediye edilecek. Solunum cihazları üretmek üzere yola koyulduk, kısa zamanda bunları seri olarak üretip Sağlık Bakanlığımıza teslim edeceğiz.

Detaylar geliyor...

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