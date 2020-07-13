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Ekonomi Bakan Varank Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Varank: Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk

Bakan Varank: Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretimi verilerine ilişkin, "Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk, endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Bakan Varank
Bakan Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretimi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

  • "Mayıs ayı sanayi üretimi, beklentilerimiz dahilinde yıllık bazda düşerken, nisana göre yüzde 17,4 yükseldi.
  • Küresel piyasaların tümü nisanda sert bir daralma yaşamıştı.
  • Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk; endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti."

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