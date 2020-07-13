Bakan Varank: Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk Bakan Varank: Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretimi verilerine ilişkin, "Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk, endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 13 Temmuz 2020, 11:27 Son Güncelleme: 13 Temmuz 2020, 11:44 AA