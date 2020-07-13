Bakan Varank: Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretimi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
- "Mayıs ayı sanayi üretimi, beklentilerimiz dahilinde yıllık bazda düşerken, nisana göre yüzde 17,4 yükseldi.
- Küresel piyasaların tümü nisanda sert bir daralma yaşamıştı.
- Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk; endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti."
Mayıs ayı sanayi üretimi, beklentilerimiz dahilinde yıllık bazda düşerken, nisana göre %17,4 yükseldi.
Küresel piyasaların tümü nisanda sert bir daralma yaşamıştı.
Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk; endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti. pic.twitter.com/FsV4eJ3JLI
Mayıs ayı sanayi üretimi, beklentilerimiz dahilinde yıllık bazda düşerken, nisana göre %17,4 yükseldi.