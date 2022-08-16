Bakan Varank: Sanayide ilave 2,1 milyon istihdam sağlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2009-2022 döneminde Türkiye nüfusu yüzde 17 artmasına rağmen sanayideki kayıtlı istihdamın yüzde 75 artış gösterdiğini belirterek, "Birilerinin ısrarla iddia ettiği gibi AK Parti sanayiyi bitirdiyse ilave 2,1 milyon vatandaşımızı sanayide kim istihdam ediyor?" ifadesini kullandı.

Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kayıtlı çalışan istihdamına ilişkin değerlendirmede bulundu.



Türkiye nüfusunun 2009'da 72 milyon iken 2022'de yüzde 17 artışla 84 milyona yükseldiğine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Sanayide çalışan kayıtlı istihdam 2009'da 2,8 milyon, 2022'de 4,9 milyon, artış yüzde 75. Birilerinin ısrarla iddia ettiği gibi AK Parti sanayiyi bitirdiyse ilave 2,1 milyon vatandaşımızı sanayide kim istihdam ediyor?"

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Türkiye nüfusu;

2009: 72 milyon

2022: 84 milyon > artış %17



Sanayide çalışan kayıtlı istihdam (SGK);

2009: 2,8 milyon

2022: 4,9 milyon > artış %75



Birilerinin ısrarla iddia ettiği gibi Ak Parti sanayiyi bitirdiyse, ilave 2,1 milyon vatandaşımızı sanayide kim istihdam ediyor? — Mustafa Varank (@varank) August 16, 2022

OYNAT 03:53 Bakan Varank ve Bakan Nebati TOGG'un direksiyonuna geçti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Togg'un Gemlik tesisine bir ziyaret gerçekleştirdi.



Ziyarette bakanlara Bursa Valisi Yakup Canbolat, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Zafer Işık, Ahmet Kılıç, Osman Mestan, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Atilla Ödünç ve Refik Özen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Bakan Varank'ın yardımcıları Hasan Büyükdede, Çetin Ali Dönmez ile Mehmet Fatih Kacır, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti.

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